Израильская полиция допросила Нетаньяху

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Израильская полиция во вторник, 12 июня, допросила премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает издание Haaretz.

Так, правоохранители прибыли в резиденцию премьера. В ходе допроса Нетаньяху ответил на вопросы по ряду коррупционных дел, в том числе и по приобретению Израилем подводных лодок и кораблей у немецкой компании ThyssenKrupp за 2 миллиарда долларов. По словам официального представителя полиции Израиля Мики Розенфельда, по этому делу премьер давал показания впервые.

Он сообщил, что глава правительства проходит как свидетель. Правоохранителей также интересовали взаимоотношения Нетаньяху с группой Bezeq, которую возглавляет его давний друг Шауль Елович. Следователи подозревают, что группа могла получить определенные преференции от правительства в обмен на позитивный образ израильского премьера на подконтрольных Еловичу медиа-ресурсах. Отмечается, что дело о покупке субмарин и патрульных катеров у ThyssenKrupp тянется с 2016 года. По нему уже были задержаны представитель немецкой компании в Израиле Мики Ганор, а также бывший член Совета национальной безопасности Израиля Авриель Бар-Йосеф. Еще одним фигурантом является адвокат Нетаньяху, который также был причастен к заключению сделки с немецкой компанией.

Источник: RBC.ua


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