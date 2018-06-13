В закон об Антикоррупционном суде тайно внесли правку по апелляции
Поправка не была зачитана в сессионном зале и не обсуждалась на комитете.
Апелляции по делам НАБУ, уже переданным в суды, будут рассматривать суды общей юрисдикции, а не новый Антикоррупционный суд.
Такая норма появилась в обнародованном в среду тексте закона.
Эта правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете, отмечает "Центр противодействия коррупции".
Согласно предварительным договоренностям с международными партнерами, апелляция на приговоры по делам, которые сейчас находятся на рассмотрении в общих судах, должна была рассматриваться в апелляционной палате Антикоррупционного суда.
Напомним, наиболее громкие дела НАБУ, уже переданные в суд, - обвинительные акты против экс-главы ГФС Романа Насирова и бывшего нардепа Николая Мартыненко.
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