Волкер: На востоке Украины идет война в горячей фазе
Соединенные Штаты продолжают поддерживать миротворческую миссию с мандатом ООН на Донбассе, а не предложение РФ о «силах защиты» ОБСЕ.
Об этом в Twitter пишет специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер.
Дипломат отметил, что во время последней поездки на Донбасс он увидел, что на востоке Украины идет война в горячей фазе, и эта война является следствием роSSийской интервенции.
«Мы продолжаем поддерживать идею миротворческих сил с мандатом ООН для облегчения имплементации Минских соглашений, но предложение РоSSии о «силах защиты» ОБСЕ не имеет шансов на успех», — написал Курт Волкер.
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