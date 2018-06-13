Волкер: На востоке Украины идет война в горячей фазе

Соединенные Штаты продолжают поддерживать миротворческую миссию с мандатом ООН на Донбассе, а не предложение РФ о «силах защиты» ОБСЕ .

Об этом в Twitter пишет специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер.

Дипломат отметил, что во время последней поездки на Донбасс он увидел, что на востоке Украины идет война в горячей фазе, и эта война является следствием роSSийской интервенции.