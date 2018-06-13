Трамп рассказал, что он думает о Ким Чен Ыне

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В отношениях между лидерами США и КНДР возникла «хорошая химия».

Об этом в интервью Voice of America по окончании саммита в Сингапуре 12 июня рассказал американский президент Дональд Трамп.

Он назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «веселым и умным, отличным переговорщиком».

«Я думаю, мы друг другу понравились. Знаю, что было в прошлом, не надо мне об этом напоминать, он парень суровый. Ему приходилось быть суровым, и он был таким. Но мы с ним отлично поладили», – заявил Трамп.

Ким Чен Ын доказал, что любит свою страну и желает ей добра, добавил глава Белого дома.

«В наших отношениях хорошая химия, а вы знаете, какое значение я этому придаю. Это крайне важно. Бывает, что с человеком нет химии, что бы ты ни делал. Но у нас она сразу возникла, я уже говорил об этом. Я думаю, что Северную Корею ждет прекрасное будущее», – добавил он.

Источник: Гордон


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