Трамп рассказал, что он думает о Ким Чен Ыне
В отношениях между лидерами США и КНДР возникла «хорошая химия».
Об этом в интервью Voice of America по окончании саммита в Сингапуре 12 июня рассказал американский президент Дональд Трамп.
Он назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «веселым и умным, отличным переговорщиком».
«Я думаю, мы друг другу понравились. Знаю, что было в прошлом, не надо мне об этом напоминать, он парень суровый. Ему приходилось быть суровым, и он был таким. Но мы с ним отлично поладили», – заявил Трамп.
Ким Чен Ын доказал, что любит свою страну и желает ей добра, добавил глава Белого дома.
«В наших отношениях хорошая химия, а вы знаете, какое значение я этому придаю. Это крайне важно. Бывает, что с человеком нет химии, что бы ты ни делал. Но у нас она сразу возникла, я уже говорил об этом. Я думаю, что Северную Корею ждет прекрасное будущее», – добавил он.
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