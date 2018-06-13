Мусоропроводы в многоэтажках хотят отменить

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено отменить обязательное проектирование мусоропроводов в жилых домах.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини .

Соответствующие изменения предлагается внести в Государственные строительные нормы «Здания и сооружения. Жилые дома. Основные положения».

«Мусоропроводы в многоэтажках — пережиток советского прошлого, который сегодня имеет ничего общего с ответственным обращением с отходами и бережливым отношением к экологии и природы вообще. Ужасная антисанитария, вонь и грязь из-за нерегулярной чистки мусоропроводов и потому, что люди выбрасывают в них все что угодно, приводит к тому, что подъезды наших домов тоже превращаются в свалки. Для большинства стран Европы мусоропроводы уже давно табу, и мы также должны отказываться от этой нормы», — прокомментировал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

Необходимость устройства мусоропроводов в жилых домах будет определяться с учетом принятой в населенном пункте системы обращения с отходами.

При этом в специализированных домах для людей с инвалидностью и пожилых людей обязательная норма по проектированию мусоропроводов будет сохранена.