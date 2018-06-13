Мусоропроводы в многоэтажках хотят отменить

musoroprovod

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено отменить обязательное проектирование мусоропроводов в жилых домах.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

Соответствующие изменения предлагается внести в Государственные строительные нормы «Здания и сооружения. Жилые дома. Основные положения».

«Мусоропроводы в многоэтажках — пережиток советского прошлого, который сегодня имеет ничего общего с ответственным обращением с отходами и бережливым отношением к экологии и природы вообще. Ужасная антисанитария, вонь и грязь из-за нерегулярной чистки мусоропроводов и потому, что люди выбрасывают в них все что угодно, приводит к тому, что подъезды наших домов тоже превращаются в свалки. Для большинства стран Европы мусоропроводы уже давно табу, и мы также должны отказываться от этой нормы», — прокомментировал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

Необходимость устройства мусоропроводов в жилых домах будет определяться с учетом принятой в населенном пункте системы обращения с отходами.

При этом в специализированных домах для людей с инвалидностью и пожилых людей обязательная норма по проектированию мусоропроводов будет сохранена.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Под Харьковом найдет повешенным активист, который боролся с коррупциейПод Харьковом найдет повешенным активист, который боролся с коррупцией
В акватории Азовского моря будет "горячо": РФ перебросила новые корабли из Каспийского моряВ акватории Азовского моря будет "горячо": РФ перебросила новые корабли из Каспийского моря
На Донбассе ликвидирован "комбат ЛНР" - подробности блестящей операцииНа Донбассе ликвидирован "комбат ЛНР" - подробности блестящей операции
"Новороссия ТВ": На украинском курорте транслируют сепаратистские каналы - подробности"Новороссия ТВ": На украинском курорте транслируют сепаратистские каналы - подробности
Врача Института рака уволили после отказа лечить участника АТОВрача Института рака уволили после отказа лечить участника АТО
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко снова потребовал отменить залоги для коррупционеровПорошенко снова потребовал отменить залоги для коррупционеров
Аваков: 60% жителей ОРДЛО хотят возвращения украинской властиАваков: 60% жителей ОРДЛО хотят возвращения украинской власти
Белорусы хотят поменять Павла Шаройка на Юрия Политику, арестованного в Украине за шпионажБелорусы хотят поменять Павла Шаройка на Юрия Политику, арестованного в Украине за шпионаж
Захарченко объявил об объединении "ДНР" и "ЛНР": стало известно, что боевики хотят доказать УкраинеЗахарченко объявил об объединении "ДНР" и "ЛНР": стало известно, что боевики хотят доказать Украине
Похороненного во Львове агента НКВД Кузнецова хотят перезахоронить в РоSSииПохороненного во Львове агента НКВД Кузнецова хотят перезахоронить в РоSSии
Минздрав призвал отменить распоряжение о запрете вакцин АКДС и ИПВМинздрав призвал отменить распоряжение о запрете вакцин АКДС и ИПВ
США больше не хотят играть роль "мирового полицейского" - ТрампСША больше не хотят играть роль "мирового полицейского" - Трамп
Холодницкий: Луценко и Сытник очень хотят, чтобы я ушелХолодницкий: Луценко и Сытник очень хотят, чтобы я ушел
В Германии хотят более жестко давить на ПутинаВ Германии хотят более жестко давить на Путина
В ЕС уже не хотят слушать оправданий Украины относительно невыполненных обязательствВ ЕС уже не хотят слушать оправданий Украины относительно невыполненных обязательств
Последние новости
Подгружаем последние новости