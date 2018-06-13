РоSSийские пограничники не пропускают украинские машины из-за чемпионата по футболу

Только за минувшие сутки не пустили 38 автомобилей.

РоSSийские пограничники не пропускают украинские машины из-за чемпионата по футболу
Фото: 2day.kh.ua

Участились случаи, когда роSSийские пограничники не пропускают автомобили из Украины. За несколько дней не пустили более сотни машин, сообщает KHARKIV Today.

"За минувшие сутки в пункте пропуска Гоптовка не пустили 20 автомобилей, 18 автомобилей в пункте пропуска Плетеневка. Позавчера не пустили более ста машин. Преимущественно это автомобили, в которых ехал только водитель", - рассказала изданию пресс-секретарь Харьковского погранотряда Оксана Иванец.

По ее словам, роSSийские пограничники никаких документов не выдают, только говорят, что въезд запрещен и заставляют машины вернуться обратно.

"Мы предполагаем, что это усиленные меры безопасности, связанные с Днем РоSSии, который они отмечают сегодня, 12 июня, и Чемпионатом мира по футболу", - добавила Оксана Иванец.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в РоSSии с 14 июня по 15 июля.


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