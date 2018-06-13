РоSSийские пограничники не пропускают украинские машины из-за чемпионата по футболу

Только за минувшие сутки не пустили 38 автомобилей.

Участились случаи, когда роSSийские пограничники не пропускают автомобили из Украины. За несколько дней не пустили более сотни машин, сообщает KHARKIV Today.

"За минувшие сутки в пункте пропуска Гоптовка не пустили 20 автомобилей, 18 автомобилей в пункте пропуска Плетеневка. Позавчера не пустили более ста машин. Преимущественно это автомобили, в которых ехал только водитель", - рассказала изданию пресс-секретарь Харьковского погранотряда Оксана Иванец.

По ее словам, роSSийские пограничники никаких документов не выдают, только говорят, что въезд запрещен и заставляют машины вернуться обратно.

"Мы предполагаем, что это усиленные меры безопасности, связанные с Днем РоSSии, который они отмечают сегодня, 12 июня, и Чемпионатом мира по футболу", - добавила Оксана Иванец.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в РоSSии с 14 июня по 15 июля.