Волкер назвал РоSSию ответственной за гуманитарный кризис на Донбассе
США продолжают поддерживать идею введения миротворческой миссии ООН.
Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер возложил на РоSSию ответственность за кровопролитие на востоке Украины.
"Как я увидел во время последнего визита, на востоке Украины идет война в горячей фазе, которая привела к разрушительному и упадочному гуманитарному кризису; ко всему этому привела интервенция РоSSии", - написал он в Twitter.
По словам Волкера, Соединенные Штаты продолжают поддерживать идею введения миротворческой миссии ООН на Донбасс. В то же время он назвал "не имеющим шансов на успех" роSSийский вариант, в соответствии с которым "голубые каски" ООН должны были бы применяться лишь "для защиты" миссии ОБСЕ.
Напомним, в середине мая Волкер посетил Донбасс и заявил, что готов посетить Донецк и Луганск после их освобождения от боевиков.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
13.06.2018 12:33
13.06.2018 12:33