Волкер назвал РоSSию ответственной за гуманитарный кризис на Донбассе

США продолжают поддерживать идею введения миротворческой миссии ООН.

Волкер назвал РоSSию ответственной за гуманитарный кризис на Донбассе
Фото: #twitter#.com/SpecRepUkraine

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер возложил на РоSSию ответственность за кровопролитие на востоке Украины.

"Как я увидел во время последнего визита, на востоке Украины идет война в горячей фазе, которая привела к разрушительному и упадочному гуманитарному кризису; ко всему этому привела интервенция РоSSии", - написал он в Twitter.

По словам Волкера, Соединенные Штаты продолжают поддерживать идею введения миротворческой миссии ООН на Донбасс. В то же время он назвал "не имеющим шансов на успех" роSSийский вариант, в соответствии с которым "голубые каски" ООН должны были бы применяться лишь "для защиты" миссии ОБСЕ.

Напомним, в середине мая Волкер посетил Донбасс и заявил, что готов посетить Донецк и Луганск после их освобождения от боевиков.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Под Харьковом найдет повешенным активист, который боролся с коррупциейПод Харьковом найдет повешенным активист, который боролся с коррупцией
В акватории Азовского моря будет "горячо": РФ перебросила новые корабли из Каспийского моряВ акватории Азовского моря будет "горячо": РФ перебросила новые корабли из Каспийского моря
На Донбассе ликвидирован "комбат ЛНР" - подробности блестящей операцииНа Донбассе ликвидирован "комбат ЛНР" - подробности блестящей операции
"Новороссия ТВ": На украинском курорте транслируют сепаратистские каналы - подробности"Новороссия ТВ": На украинском курорте транслируют сепаратистские каналы - подробности
Врача Института рака уволили после отказа лечить участника АТОВрача Института рака уволили после отказа лечить участника АТО
Блок рекламы


Похожие новости
Трамп назвал Роберта Де Ниро "человеком с очень низким IQ"Трамп назвал Роберта Де Ниро "человеком с очень низким IQ"
Трамп назвал сроки денуклеаризации КНДРТрамп назвал сроки денуклеаризации КНДР
Волкер: На востоке Украины идет война в горячей фазеВолкер: На востоке Украины идет война в горячей фазе
Один военный погиб с начала суток на ДонбассеОдин военный погиб с начала суток на Донбассе
Пробы показали, что вода на Донбассе "грязная" или "очень грязная", - МинВОТПробы показали, что вода на Донбассе "грязная" или "очень грязная", - МинВОТ
За сутки на Донбассе ранены трое военнослужащихЗа сутки на Донбассе ранены трое военнослужащих
С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащийС начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий
Трое военных ранены за сутки на ДонбассеТрое военных ранены за сутки на Донбассе
Вексельберга назвали возможным спонсором "плана Артеменко"Вексельберга назвали возможным спонсором "плана Артеменко"
На Донбассе ранен украинский военныйНа Донбассе ранен украинский военный
Последние новости
Подгружаем последние новости