РоSSия захватила до 90% рыболовецких ресурсов Украины в Черном море

Промысел в Азовском море остается важным.

РоSSия захватила до 90% рыболовецких ресурсов Украины в Черном море
Фото: dpsu.gov.ua

После аннексии Крыма РоSSия захватила до 90% от общих рыболовецких ресурсов Украины в Черном море.

Об этом заявил заместитель главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко, передает Крым. Реалии.

"До аннексии Крыма вылов в Черном море составлял около 40, до 50 тысяч тонн, но в связи с последними событиями часть наших промысловых хозяйств остались на территории Автономной Республики Крым. Около 90% мы потеряли в Черном море промысловых запасов - доступ к ресурсам, а также хозяйств и суден, которые остались на аннексированной территории", - отметил чиновник, комментируя роSSийские квоты на вылов рыбы в регионе.

Замглавы Госрыбагентства отметил, что в таких условиях промысел в Азовском море остается важным для Украины.

"В Азовском море в 2018 году наши субъекты хозяйствования выловили уже более 37 тысяч тонн. Это довольно большой объем, который частично обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства", - заключил Кравченко.

Напомним, в РоSSии задержанных в Азовском море украинских рыбаков обвинили в браконьерстве.


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