В РоSSии на мэра Волоколамска, выступавшего против мусорного полигона, завели дело

В пятницу рано утром у Лазарева дома устроили обыск.

Петр Лазарев, мэр роSSийского города Волоколамска десятки детей в котором отравились газом со свалки, сообщил, что в отношении него возбудили дело по статье о мошенничестве. По его словам, дело датируется 11 апреля. В пятницу рано утром у Лазарева дома устроили обыск, передает Русская служба Би-би-си.

Сын мэра Павел Лазарев рассказал, что в дом его родителей с обыском пришли в четыре часа утра. Постановление о проведении обыска следователи Лазареву показали, но в руки не дали. Там была указана уголовная статья - мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК часть 4).

"Перевернули весь дом, даже посуду перебили. Что искали - непонятно, выемки никакой не было. У меня больная мама, у нее давление, сейчас она вообще слегла", - рассказал он.

Павел убежден, что уголовное дело против отца возникло из-за того, что он согласовывал митинги против мусорного полигона "Ядрово" рядом с Волоколамском.

"Были угрозы со стороны области. Мало того, что со стороны чиновников, так еще и какие-то криминальные люди подходили к отцу, высказывали недовольство: "Если еще раз согласуешь митинг, последуют репрессии", - рассказал Павел.

Как сообщалось, жители Волоколамска с начала марта выходят на митинги, требуя закрыть свалку "Ядрово" в нескольких километрах от города. Они жалуются на выбросы свалочного газа, которые вызывают у жителей тошноту, головную боль и другие симптомы отравления.