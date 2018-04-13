СБУ отрицает открытие дела против Гриценко

"Целью этой и других провокаций является попытка в любой способ дискредитировать СБУ".

Служба безопасности Украины отрицает открытие уголовного производства в отношении бывшего министра обороны, лидера партии "Гражданская платформа" Анатолия Гриценко.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

В спецслужбе обращают внимание граждан на то, что "в последнее время роSSийские спецслужбы все чаще прибегают к грязным провокациям, распространяя на подконтрольных информационных ресурсах фейковые документы якобы подготовленные в СБУ ".

Отмечается, что, в частности, было размещено фальшивое письмо о якобы открытии Службой уголовного производства в отношении Гриценко.

"Служба безопасности Украины полностью опровергает "авторство" этой подделки и отмечает, что целью этой и других провокаций является попытка в любой способ дискредитировать СБУ ", - говорится в сообщении.

Также СБУ считает подобные провокации продуктом роSSийских спецслужб, которые направлены на искусственное провоцирование конфликтов в украинском обществе.

Напомним, в декабре дело против Гриценко возбудил следком РоSSии. Украинский политик обвиняется в призывах к терактам.