СБУ отрицает открытие дела против Гриценко
"Целью этой и других провокаций является попытка в любой способ дискредитировать СБУ".
Служба безопасности Украины отрицает открытие уголовного производства в отношении бывшего министра обороны, лидера партии "Гражданская платформа" Анатолия Гриценко.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В спецслужбе обращают внимание граждан на то, что "в последнее время роSSийские спецслужбы все чаще прибегают к грязным провокациям, распространяя на подконтрольных информационных ресурсах фейковые документы якобы подготовленные в СБУ".
Отмечается, что, в частности, было размещено фальшивое письмо о якобы открытии Службой уголовного производства в отношении Гриценко.
"Служба безопасности Украины полностью опровергает "авторство" этой подделки и отмечает, что целью этой и других провокаций является попытка в любой способ дискредитировать СБУ", - говорится в сообщении.
Также СБУ считает подобные провокации продуктом роSSийских спецслужб, которые направлены на искусственное провоцирование конфликтов в украинском обществе.
Напомним, в декабре дело против Гриценко возбудил следком РоSSии. Украинский политик обвиняется в призывах к терактам.
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