Замглавы Миграционной службы подала в отставку
Аваков принял отставку Татьяны Никитиной.
Заместитель главы Государственной миграционной службы Татьяна Никитина подала в отставку.
Пресс-служба Миграционной службы сообщает, что Никитина подала заявление об отставке в соответствии со ст. 86 закона "О государственной службе" (прекращение государственной службы по инициативе государственного служащего или по соглашению сторон).
Отмечается, что министр внутренних дел Арсен Аваков принял отставку Никитиной и направил документы в Кабинет Министров для принятия соответствующего акта.
Напомним, Кабинет министров назначил Никитину замглавы Миграционной службы в апреле 2014 года.
Как сообщалось, в марте Кабмин уволил первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дину Пимахову по собственному желанию.
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13.04.2018 18:46