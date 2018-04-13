Замглавы Миграционной службы подала в отставку

Аваков принял отставку Татьяны Никитиной.

Замглавы Миграционной службы подала в отставку
Фото: скрин с видео

Заместитель главы Государственной миграционной службы Татьяна Никитина подала в отставку.

Пресс-служба Миграционной службы сообщает, что Никитина подала заявление об отставке в соответствии со ст. 86 закона "О государственной службе" (прекращение государственной службы по инициативе государственного служащего или по соглашению сторон).

Отмечается, что министр внутренних дел Арсен Аваков принял отставку Никитиной и направил документы в Кабинет Министров для принятия соответствующего акта.

Напомним, Кабинет министров назначил Никитину замглавы Миграционной службы в апреле 2014 года.

Как сообщалось, в марте Кабмин уволил первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дину Пимахову по собственному желанию.


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