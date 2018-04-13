Волкер: В Украине опасно только там, где есть роSSийские солдаты

В посольстве США обеспокоены сообщениями о "вызванном приспешниками РоSSии" заражении Донбасса радиоактивными отходами.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Донбасс является опасной территорией из-за того, что там находятся роSSийские военные.

Таким образом Волкер прокомментировал обеспокоенность посольства США в Украине информацией СММ ОБСЕ о риске заражения Донбасса радиоактивными отходами.

"Как я уже говорил, единственное место в Украине, где русскоязычные люди находятся под угрозой, это место, где есть роSSийские солдаты. И сейчас есть новый риск", - написал Волкер в твиттере .

Ранее сегодня в посольстве США выразили обеспокоенность сообщениями о заражении радиоактивными отходами.

"Обеспокоены сообщениями о загрязнении радиоактивными отходами, вызванном приспешниками РоSSии на Донбассе - это большой риск для здоровья людей и окружающей среды. РоSSия должна прекратить конфликт, это улучшит жизнь жителей Донбасса", - говорится в сообщении посольства.