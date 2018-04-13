Порошенко рассчитывает добиться гарантий неснижения газового транзита
Президент уверен, что Европа учтет интересы Украины.
Президент Петр Порошенко намерен добиться, чтобы после запуска "Северного потока-2" транзит газа через Украину не снизился.
"Послушайте, когда это было, чтобы большинство европейских стран в своих переговорах по внутренним решениям в сфере энергетической безопасности ЕС каждый раз подчеркивали необходимость учета интересов Украины?", - сказал он в интервью украинским телеканалам.
На уточняющий вопрос, как интересы Украины будут учтены, президент отметил: "Это могут быть различные варианты - начиная от того, что Украина будет гарантированно не снижение объема транзита".
По его словам, Украина готова транспортировать 70, 80, 90 или 94-97 млрд кубических метров газа, которые были транспортированы в 2017 году, а 150 млрд кубических метров.
Напомним, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска "Северного потока-2" транзит газа через Украину снизится в 10 раз.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев оценил ежегодные потери Украины без транзита газа в 3,5 млрд долларов.
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13.04.2018 18:46