Порошенко рассчитывает добиться гарантий неснижения газового транзита

Президент уверен, что Европа учтет интересы Украины.

Порошенко рассчитывает добиться гарантий неснижения газового транзита
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко намерен добиться, чтобы после запуска "Северного потока-2" транзит газа через Украину не снизился.

"Послушайте, когда это было, чтобы большинство европейских стран в своих переговорах по внутренним решениям в сфере энергетической безопасности ЕС каждый раз подчеркивали необходимость учета интересов Украины?", - сказал он в интервью украинским телеканалам.

На уточняющий вопрос, как интересы Украины будут учтены, президент отметил: "Это могут быть различные варианты - начиная от того, что Украина будет гарантированно не снижение объема транзита".

По его словам, Украина готова транспортировать 70, 80, 90 или 94-97 млрд кубических метров газа, которые были транспортированы в 2017 году, а 150 млрд кубических метров.

Напомним, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска "Северного потока-2" транзит газа через Украину снизится в 10 раз.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев оценил ежегодные потери Украины без транзита газа в 3,5 млрд долларов.


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