Порошенко: членство НАТО - единственный механизм обеспечения безопасности Украины

На Донбассе Украина защищает свободу, демократию и европейские ценности.

Президент Петр Порошенко завил, что членство в НАТО - единственный механизм обеспечения безопасности Украины.

"Других механизмов обеспечения нашей безопасности, чем членство Украины в НАТО - не существует. Украинский воин на востоке сегодня защищает не только украинскую землю - он защищает свободу, демократию и европейские ценности нашего цивилизационного выбора", - заявил он в интервью украинским телеканалам.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко распорядился подготовить проект поправок в Конституцию, которые закрепят устремления Украины к членству в НАТО и Европейском Союзе.

В прошлом году Верховная Рада приняла закон, согласно которому вступление Украины в НАТО определяется как одна из основ внешней политики.