Порошенко снова предложил лишить РоSSию права вето в Совбезе ООН
Президент хочет быстрее интегрировать Украину в НАТО.
Президент Петр Порошенко убежден, что Организация Объединенных Наций нуждается в скорейшем реформировании, а другие оборонные союзы мира должны быть усилены.
"ООН требует немедленного реформирования. Лишить права вето страну-агрессора. И второй вопрос: нам нужно повысить эффективность других безопасностных союзов, в том числе НАТО. В том числе и шире открыть двери для Украины в это объединение в сфере безопасности", - заявил он в интервью украинским телеканалам.
По словам Порошенко, такая необходимость вызвана дерзким пренебрежением Россией международным правом и нарушением ею принципов безопасности, которым следовали страны, а также "блокировкой страной-агрессором расследования преступлений против человечества".Президент напомнил о последних событиях в Сирии, где произошло применение химического оружия сирийской армией Башара Асада "с помощью РоSSийской Федерации, которая координировала, а возможно, и принимала участие в этом преступлении", что было подтверждено документами, которые выносились США и Великобританией на заседание Совета безопасности ООН.
"Применение химического оружия противоречит всем конвенциям ООН. Очень опасным является де-факто применением оружия массового поражения", - подчеркнул он. Не менее угрожающим глава государства назвал тот факт, что РоSSия применяет химическое оружие не только в Сирии. "Впервые за много лет химическое оружие РоSSийской Федерацией было применено в Европе", - акцентировал он, отметив, что речь идет о покушении на убийство бывшего сотрудника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля.
"Есть официальное заключение международной экспертной лаборатории, которая уполномочена давать эти и подобные выводы, где утверждается, что это тот вид яда, на который указала Великобритания", - констатировал Порошенко.
В этой связи президент отметил, что Украина выслала роSSийских дипломатов и "применила очередные санкции не только в отношении роSSийских компаний, но и отдельных лиц". "Этот знак солидарности Украины был очень высоко оценен нашими партнерами. Это адекватная реакция на те события, которые произошли", - заключил он.
Напомним, Украина добивается лишения РоSSии права вето в Совбезе ООН уже несколько лет, но пока безуспешно. В очередной раз этот вопрос вышел на первый план в связи с инициативой ввести на Донбасс мироторцев, которая должна быть одобрена СБ ООН.
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Политика
13.04.2018 18:45