Порошенко снова предложил лишить РоSSию права вето в Совбезе ООН

Президент хочет быстрее интегрировать Украину в НАТО.

Порошенко снова предложил лишить РоSSию права вето в Совбезе ООН
Фото: Сергей Нужненко

Президент Петр Порошенко убежден, что Организация Объединенных Наций нуждается в скорейшем реформировании, а другие оборонные союзы мира должны быть усилены.

"ООН требует немедленного реформирования. Лишить права вето страну-агрессора. И второй вопрос: нам нужно повысить эффективность других безопасностных союзов, в том числе НАТО. В том числе и шире открыть двери для Украины в это объединение в сфере безопасности", - заявил он в интервью украинским телеканалам.

По словам Порошенко, такая необходимость вызвана дерзким пренебрежением Россией международным правом и нарушением ею принципов безопасности, которым следовали страны, а также "блокировкой страной-агрессором расследования преступлений против человечества".Президент напомнил о последних событиях в Сирии, где произошло применение химического оружия сирийской армией Башара Асада "с помощью РоSSийской Федерации, которая координировала, а возможно, и принимала участие в этом преступлении", что было подтверждено документами, которые выносились США и Великобританией на заседание Совета безопасности ООН.

"Применение химического оружия противоречит всем конвенциям ООН. Очень опасным является де-факто применением оружия массового поражения", - подчеркнул он. Не менее угрожающим глава государства назвал тот факт, что РоSSия применяет химическое оружие не только в Сирии. "Впервые за много лет химическое оружие РоSSийской Федерацией было применено в Европе", - акцентировал он, отметив, что речь идет о покушении на убийство бывшего сотрудника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля.

"Есть официальное заключение международной экспертной лаборатории, которая уполномочена давать эти и подобные выводы, где утверждается, что это тот вид яда, на который указала Великобритания", - констатировал Порошенко.

В этой связи президент отметил, что Украина выслала роSSийских дипломатов и "применила очередные санкции не только в отношении роSSийских компаний, но и отдельных лиц". "Этот знак солидарности Украины был очень высоко оценен нашими партнерами. Это адекватная реакция на те события, которые произошли", - заключил он.

Напомним, Украина добивается лишения РоSSии права вето в Совбезе ООН уже несколько лет, но пока безуспешно. В очередной раз этот вопрос вышел на первый план в связи с инициативой ввести на Донбасс мироторцев, которая должна быть одобрена СБ ООН.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Работники СБУ, пользуясь дорогими автомобилями, должны быть готовы к критике со стороны прессы, - Верховный СудРаботники СБУ, пользуясь дорогими автомобилями, должны быть готовы к критике со стороны прессы, - Верховный Суд
После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИПосле отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ
К Надежде Савченко приезжала скорая помощьК Надежде Савченко приезжала скорая помощь
Парасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млнПарасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млн
В Сирии снова применили химическое оружие, не менее 70 погибших, - волонтерыВ Сирии снова применили химическое оружие, не менее 70 погибших, - волонтеры
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко рассчитывает добиться гарантий неснижения газового транзитаПорошенко рассчитывает добиться гарантий неснижения газового транзита
Порошенко: 40 стран готовы участвовать в миротворческой операции на ДонбассеПорошенко: 40 стран готовы участвовать в миротворческой операции на Донбассе
Порошенко: членство НАТО - единственный механизм обеспечения безопасности УкраиныПорошенко: членство НАТО - единственный механизм обеспечения безопасности Украины
Турчинов: оснований для отставки Кабмина сегодня нетТурчинов: оснований для отставки Кабмина сегодня нет
Порошенко: РоSSия возглавляет клуб сумасшедших самоубийц
Разведение сил у Станицы Луганской снова сорвалосьРазведение сил у Станицы Луганской снова сорвалось
Порошенко поздравил Алиева с победой на выборах президента АзербайджанаПорошенко поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана
Порошенко поручил Кабмину провести военный парад в День независимостиПорошенко поручил Кабмину провести военный парад в День независимости
Порошенко обсудил с премьером Великобритании усиление санкций против РоSSииПорошенко обсудил с премьером Великобритании усиление санкций против РоSSии
Раде предложили отменить госмонополию на проведение экспертиз в уголовном производствеРаде предложили отменить госмонополию на проведение экспертиз в уголовном производстве
Последние новости
Подгружаем последние новости