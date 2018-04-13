Кабмин подал законопроект о повышении штрафов за нарушения на выборах

За подкуп избирателей будут штрафовать на сумму 3400-5100 гривен.

Кабмин подал законопроект о повышении штрафов за нарушения на выборах

Правительство внесло в Верховную Раду законопроект №8270 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства".

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента. Сейчас текст проекта закона на сайте отсутствует, последний этап прохождения - передан на рассмотрение руководству.

В то же время издание РБК-Украина обнародовало текст документа. Проектом предлагается установить, что штрафы за предвыборную агитацию лицом, участие которого в ней запрещено законом, агитацию вне установленных законом сроков, агитацию с применением средств, которые противоречат Конституции или законам Украины, увеличиваются в пределах от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов (один такой минимум сейчас равен 17 гривнам). В отношении служебных и должностных лиц штрафы возрастут в пределах от 200 до 300 необлагаемых минимумов.

Агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям денег, товаров, услуг, льгот, планируют наказывать штрафом в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов. Умышленное разглашение избирателем результатов голосования путем их демонстрации в помещении для голосования - от 100 до 200 необлагаемых минимумов. Уничтожение избирателем своего бюллетеня, вынос его за пределы помещения для голосования - от 100 до 200 необлагаемых минимумов.

Напомним, законопроект правительство одобрило на заседании 11 апреля.


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