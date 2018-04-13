Савченко прервала голодовку

"Процедуру полиграфа человеку в состоянии голодовки пройти невозможно".

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которая содержится под стражей по подозрению в планировании терактов, решила прервать объявленную голодовку.

Об этом сообщила в фейсбуке ее сестра.

"Полиграфологи заявили, что процедуру полиграфа человеку в состоянии голодовки пройти невозможно. Так как организм истощен, сердце бьется неравномерно и температура тела выше обычной. Результаты будут некорректны. Надежда приняла решение: прервать, но не прекратить свой голодный протест, чтобы пройти процедуру полиграфа", - написала Вера Савченко.

Напомним, Савченко объявила голодовку 23 марта, когда Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Во время заключения в РоSSии Савченко голодала в течение 83 дней. При этом генеральный прокурор Юрий Луценко усомнился в том, что Савченко эта голодовка была настоящей. Луценко, который во времена Виктора Януковича, также прибегал к такой мере протеста заявил, что он за 31 день голодовки "скинул 23 килограмма и получил 16 дыр в желудке", тогда как Савченко вышла "накачанная роSSийской пропагандой".

В 2016 году Савченко объявляла непродолжительную голодовку с целью в активизировать процесс освобождения пленных на Донбассе.