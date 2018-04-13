Прокуратура отправила под заочный суд главу оккупационной администрации Горловки

Его обвиняют в терроризме и сепаратизме.

Прокуратура отправила под заочный суд главу оккупационной администрации Горловки
Фото: admin-gorlovka.ru

Прокуратура Донецкой области по результатам заочного расследования передала в суд обвинительный акт против главы оккупационной администрации Горловки Ивана Приходько.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

По данным следствия, 47-летний дончанин, который до оккупации работал заместителем председателя одной из районных администраций Донецка, с мая 2014 года сотрудничает с "ДНР". За это время мужчина успел проявить себя на разных должностях, получил звание "подполковника" и стал заместителем командира одного из батальонов. В октябре 2014 года принимал непосредственное участие в боевых действиях в районе международного аэропорта "Донецк" против Вооруженных сил Украины и других воинских формирований Украины.

В октябре того же года главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко назначил Приходько главой администрации Куйбышевского и Киевского районов Донецка. В июле 2016 года Приходько стал и.о. главы администрации Горловки.

Он обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 УК Украины (участие в террористической организации), и ч. 1 ст. 110 УК Украины (умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины).

Ему грозит до 15 лет лишения свободы в случае задержания.


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