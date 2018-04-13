Сотрудника суда и бывшего прокурора обвинили в махинациях с недвижимостью в центре Киева
Их проверяют на причастность к отчуждению 80 зданий.
Служба безопасности Украины задержала руководителя аппарата одного из районных судов Киева и бывшего прокурора по подозрению в махинациях с недвижимостью в центре Киева.
Пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что в 2016-2017 подозреваемые, используя служебные полномочия и личные связи, подделали судебные решения и завладели жилым домом на Гоголевской улице, нанеся государству более 19 млн гривен убытков, а также создали условия для незаконного отчуждения дома на улице Хмельницкого, который принадлежит Институту педагогики.
Решается вопрос о предъявлении им подозрения. По месту работы и жительства состоялись обыски. Еще одного фигуранта производства объявили в общегосударственный розыск.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия с целью установления всех лиц, причастных к совершению преступления, в том числе среди бывших и нынешних правоохранителей и работников суда.
Кроме того, проверяется законность более 20 судебных решений указанного районного суда, на основании которых из государственной и коммунальной собственности выбыло почти 80 объектов недвижимости.
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