Сотрудника суда и бывшего прокурора обвинили в махинациях с недвижимостью в центре Киева

Их проверяют на причастность к отчуждению 80 зданий.

Служба безопасности Украины задержала руководителя аппарата одного из районных судов Киева и бывшего прокурора по подозрению в махинациях с недвижимостью в центре Киева .

Пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что в 2016-2017 подозреваемые, используя служебные полномочия и личные связи, подделали судебные решения и завладели жилым домом на Гоголевской улице, нанеся государству более 19 млн гривен убытков, а также создали условия для незаконного отчуждения дома на улице Хмельницкого, который принадлежит Институту педагогики.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Решается вопрос о предъявлении им подозрения. По месту работы и жительства состоялись обыски. Еще одного фигуранта производства объявили в общегосударственный розыск.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия с целью установления всех лиц, причастных к совершению преступления, в том числе среди бывших и нынешних правоохранителей и работников суда.

Кроме того, проверяется законность более 20 судебных решений указанного районного суда, на основании которых из государственной и коммунальной собственности выбыло почти 80 объектов недвижимости.