Подольский суд Киева отказался слушать дело главы Госаудитслужбы
Производство передано в Апелляционный суд для установления подсудности.
Подольский районный суд Киева передал обвинительный акт против главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.
Такое решение было принято во время подготовительного заседания, пишет агентство УНН.
Судья Павел Отвиновский в начале заседания заявил, что данное уголовное производство не подсудно Подольскому райсуду. По мнению суда, прокурор должен был направить дело в Соломенский районный суд Киева по месту расположения органа досудебного расследования - НАБУ.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец пояснил, что производство по Гавриловой направили в Подольский райсуд, поскольку "основная привязка идет к месту работы и занимаемой должности обвиняемого, поскольку именно субъект преступления незаконного обогащения является ключевым элементом диспозиции этой статьи".
Он также уточнил, что главный офис Держаудитслужбы расположен в Подольском районе. "Собственно, мы руководствовались такими мотивами", - подчеркнул прокурор. При этом он сказал, что оставляет вопрос о передаче дела в Апелляционный суд на рассмотрение суда.
Напомним, что по версии следствия Гаврилова в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.
Кроме того, в НАБУ считают, что чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 года (более 4,67 млн грн). Следствие считает, что чиновница прибегла к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества.
Гаврилова обвиняется по ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса.
Несмотря на уголовное дело, Гаривлова остается на должности.
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