Омелян: "Я терпеливо жду окончания расследования НАБУ"

По неофициальным данным, ему готовят подозрение.

Агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственные источники утверждает, что Национальное антикоррупционное бюро готовит подозрение министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Глава ведомства прокомментировал эту информацию LB.ua так: "Я терпеливо жду завершения расследования, после чего выступлю с публичной позицией, что я об этом все думаю. Все разъяснения я и члены моей семьи НАБУ предоставили ", - сказал он.

Напомним, НАБУ с 26 мая 2017 года расследует уголовное производство по факту декларирования недостоверной информации (ст.366-1 УК) и незаконного обогащения (ч.3 ст.368-2 УК) министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

В ходе следствия детективы установили, что с 10 декабря 2016 года Омелян с женой и сыном переехали в дом стоимостью 7 млн гривен, который с 27 сентября 2016 года принадлежит двоюродной племяннице супруги министра. Государственной фискальной службе не известно о доходах племянницы, которые бы позволили ей приобрести такой дом. Кроме того, было установлено, что в 2009-2011 года мать этой женщины выдавала Омеляну право пользования автомобилем Lexus RX 350, что свидетельствует об их доверительных отношениях.

Также детективы установили, что Омелян с 2015 года ездит на машине BMW X5 стоимостью около 1,59 млн гривен. Автомобиль принадлежит его брату. При этом министр не указал это транспортное средство в декларациях за 2015 и 2016 годы.

Омелян с 1999 года работает на государственной службе. В 2012-2016 годах он заработал 1,274 млн гривен, его жена-предприниматель - 2,321 млн гривен. При этом они вместе смогли накопить 160 тысяч долларов и 25 тысяч евро.

Племянница, в доме которой живет министр, с 2012 года не проживает на территории Украины. А ее семья в лице родителей и брата с 2012 по 2016 год заработала 2,150 млн гривен. При этом за этот же период они приобрели в собственность пять объектов недвижимости и два автомобиля.