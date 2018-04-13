Омелян: "Я терпеливо жду окончания расследования НАБУ"

По неофициальным данным, ему готовят подозрение.

Омелян: "Я терпеливо жду окончания расследования НАБУ"
Фото: Владислав Мусиенко

Агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственные источники утверждает, что Национальное антикоррупционное бюро готовит подозрение министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Глава ведомства прокомментировал эту информацию LB.ua так: "Я терпеливо жду завершения расследования, после чего выступлю с публичной позицией, что я об этом все думаю. Все разъяснения я и члены моей семьи НАБУ предоставили ", - сказал он.

Напомним, НАБУ с 26 мая 2017 года расследует уголовное производство по факту декларирования недостоверной информации (ст.366-1 УК) и незаконного обогащения (ч.3 ст.368-2 УК) министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

В ходе следствия детективы установили, что с 10 декабря 2016 года Омелян с женой и сыном переехали в дом стоимостью 7 млн гривен, который с 27 сентября 2016 года принадлежит двоюродной племяннице супруги министра. Государственной фискальной службе не известно о доходах племянницы, которые бы позволили ей приобрести такой дом. Кроме того, было установлено, что в 2009-2011 года мать этой женщины выдавала Омеляну право пользования автомобилем Lexus RX 350, что свидетельствует об их доверительных отношениях.

Также детективы установили, что Омелян с 2015 года ездит на машине BMW X5 стоимостью около 1,59 млн гривен. Автомобиль принадлежит его брату. При этом министр не указал это транспортное средство в декларациях за 2015 и 2016 годы.

Омелян с 1999 года работает на государственной службе. В 2012-2016 годах он заработал 1,274 млн гривен, его жена-предприниматель - 2,321 млн гривен. При этом они вместе смогли накопить 160 тысяч долларов и 25 тысяч евро.

Племянница, в доме которой живет министр, с 2012 года не проживает на территории Украины. А ее семья в лице родителей и брата с 2012 по 2016 год заработала 2,150 млн гривен. При этом за этот же период они приобрели в собственность пять объектов недвижимости и два автомобиля.


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