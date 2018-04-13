Гройсман пообещал Молдове не строить ГЭС на Днестре без одобрения экологов

Программа развития гидроэнергетики Украины предусматривает шесть новых станций.

Гройсман пообещал Молдове не строить ГЭС на Днестре без одобрения экологов
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что глава украинского Кабмина Владимир Гройсман пообещал ему не строить новые ГЭС на Днестре без одобрения экологов.

Об этом пишет Newsmaker.

На заседании правительства Молдовы в пятницу Филим заявил, что в переговорах о функционировании Днестровского гидроэнергетического узла "экология — наиболее важный пункт".

По его словам, премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже направил в Европейскую комиссию просьбу о помощи в проведении исследования о влиянии на Днестр гидроэлектростанций, которые собирается построить Украина.

"Могу процитировать господина Гройсмана: он сказал, что ни один энергетик не убедит, что установка электрических турбин важнее, чем сохранение и защита экосистемы Днестра. Это то, что касается строительства Украиной еще шести ГЭС на реке", — сказал Филип. Он также добавил, что это "не может произойти без исследования и без согласия Молдовы", и заверил, что Украина пообещала не делать ничего для ухудшения ситуации в бассейне Днестра, потому что это "общее богатство".

"В нашем обществе на эту тему много спекуляций. Мы не говорили об этом публично, но последние два года эта тема была ключевой во время каждой встречи", - заявил Филип.

Напомним, в июле 2016 года правительство Украины без обсуждения с общественностью приняло "Программу развития гидроэнергетики до 2026 года", где фигурируют шесть ГЭС на Днестре. Общественность приднестровских областей - Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской - выступает против строительства. Молдавские экологи также уверены, что это плачевно скажется на состоянии и без того обмелевшей реки.


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