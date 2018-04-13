НАБУ открыло дело против Лещенко
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследовать возможное незаконное обогащение депутата Верховной Рады Сергея Лещенко (фракция «Блок Петра Порошенко»).
Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда, передают
22 февраля было открыто производство по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.
Согласно ходатайству, в сентябре 2016 года Лещенко приобрел в собственность 7,5 млн гривен, законность приобретения которых не подтверждается доказательствами, за которые приобрел квартиру в Киеве.
Суд удовлетворил ходатайство детективов и предоставил доступ к исправленным электронным декларациям Лещенко за 2015 и 2016 годы, а также к информации об IP-адресах устройств, с которых Лещенко подавал декларации.
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