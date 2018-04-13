НАБУ открыло дело против Лещенко

НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследовать возможное незаконное обогащение депутата Верховной Рады Сергея Лещенко (фракция «Блок Петра Порошенко»).

Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда, передают Українськi Новини.

22 февраля было открыто производство по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.

Согласно ходатайству, в сентябре 2016 года Лещенко приобрел в собственность 7,5 млн гривен, законность приобретения которых не подтверждается доказательствами, за которые приобрел квартиру в Киеве.

Суд удовлетворил ходатайство детективов и предоставил доступ к исправленным электронным декларациям Лещенко за 2015 и 2016 годы, а также к информации об IP-адресах устройств, с которых Лещенко подавал декларации.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Работники СБУ, пользуясь дорогими автомобилями, должны быть готовы к критике со стороны прессы, - Верховный СудРаботники СБУ, пользуясь дорогими автомобилями, должны быть готовы к критике со стороны прессы, - Верховный Суд
После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИПосле отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ
К Надежде Савченко приезжала скорая помощьК Надежде Савченко приезжала скорая помощь
Парасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млнПарасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млн
В Сирии снова применили химическое оружие, не менее 70 погибших, - волонтерыВ Сирии снова применили химическое оружие, не менее 70 погибших, - волонтеры
Блок рекламы


Похожие новости
СНБО на следующей неделе усилит санкции против РоSSииСНБО на следующей неделе усилит санкции против РоSSии
Парламент Румынии проголосовал против автономии для венгровПарламент Румынии проголосовал против автономии для венгров
НАБУ сообщило о подозрении зампрокурора Винницкой области, пойманному на взяткеНАБУ сообщило о подозрении зампрокурора Винницкой области, пойманному на взятке
Розенблат признан потерпевшим в деле о провокации взятки сотрудниками НАБУ, - адвокатРозенблат признан потерпевшим в деле о провокации взятки сотрудниками НАБУ, - адвокат
РоSSия привела в готовность войска противовоздушной обороныРоSSия привела в готовность войска противовоздушной обороны
Порошенко обсудил с премьером Великобритании усиление санкций против РоSSииПорошенко обсудил с премьером Великобритании усиление санкций против РоSSии
ГПУ закрыла дело о дипломе ГройсманаГПУ закрыла дело о дипломе Гройсмана
"Укргаздобыча" выступила против квот на импорт топлива"Укргаздобыча" выступила против квот на импорт топлива
США подготовили санкции против РоSSии из-за "дела Скрипаля"США подготовили санкции против РоSSии из-за "дела Скрипаля"
Порошенко поручил продублировать в Украине санкции против роSSийских олигарховПорошенко поручил продублировать в Украине санкции против роSSийских олигархов
Последние новости
Подгружаем последние новости