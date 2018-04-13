Главред "Нового времени" заявил об угрозах от окружения Пашинского. Депутат отрицает

Пашинский посоветовал писать заявление в полицию.

Главред "Нового времени" заявил об угрозах от окружения Пашинского. Депутат отрицает
Фото: 24.tv

Главный редактор издания "Новое время" Виталий Сыч заявил, что редакции угрожают люди из окружения депутата "Народного Фронта" Сергея Пашинского и Министерства обороны за статью о коррупции в оборонной сфере.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Сегодня ко мне в офис без предупреждения пришли адвокаты Пашинского с предложением об урегулировании. Они в довольно вежливой форме и с улыбкой (пока не буду называть их имена) сказали, что люди хотят "рвать" Новое Время, но есть и другой вариант. Я уточнил, что значит "рвать", и не имеется ли ввиду физическая угроза? Они ответили, что, мол, понимайте как хотите, люди там эмоциональные. Потом уточнили, что имеют ввиду людей в Минобороне и окружение Пашинского в парламенте. Мирным вариантом урегулирования оказалась публикация в журнале полного текста многостраничной вышеупомянутой статьи Пашинского. Также мне передали черно-белую фотографию Пашинского, которую по моей просьбе мне передадут в цветном виде и которую я должен поставить на всю обложку как часть извинения. Мне также дали личный телефон Пашинского с предложением позвонить ему и наладить человеческий контакт.”, - написал Виталий Сыч.

Сергей Пашинский однако утверждает, что угроз в действиях своего адвоката он не видит.

"За последние несколько лет против меня неоднократно выдвигались какие-то обвинения. Несколько раз я даже вынужден был сам на себя писать заявление в НАБУ и ГПУ. Но то, что «Новое время» написало статью о многомиллионной коррупции, которую я якобы допустил при поставке в ВСУ боевой техники и снаряжения - это вопрос не только мой, а вопрос национальной безопасности. Я дал исчерпывающие комментарии журналистам «Нового времени», но ни одно слово из моих комментариев не было включено в текст. После выхода этого журнала я сделал две вещи: инициировал проведения комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, потому что обвинение в многомиллионной коррупции - это вопрос национальной безопасности. Также я обратился в редакцию НВ, в рамках действующего закона, с просьбой опубликовать мой ответ. Мой адвокат Владимир Раков привез в редакцию мое письмо. Я не вижу, в чем здесь угроза. Если ему угрожали - это уголовное преступление. Если господин Сыч просьбу выполнить мои законные требования воспринял как угрозу, если господин Сыч уверен в своей правоте, и готов к судебному процессу, я очень прошу господина Сыча написать заявление", - сказал Сергей Пашинский в комментарии LB.ua.

На уточняющий вопрос, действительно ли адвокат приносил фотографию Пашинского Виталию Сычу с требованием разместить ее на оболожке следующего номера «НВ», нардеп ответил: "Мой адвокат принес письмо, где указал мою позицию и фотографию, конечно. Ну если вы публикуете кого-то на LB.ua, вы ставите фотографию этого человека, или нет? А опровержение, согласно нашему закону, должно быть размещено на том же месте, где был опубликован этот текст", - уточнил Пашинский.

Заседание комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, на котором планируют обсудить этот конфликт, запланированно на среду, 15.00. На комитет приглашены представители Министерства обороны, "Укроборонпрома", НАБУ, САП и главный редактор "НВ" Виталий Сыч.


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