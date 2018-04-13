Премьер Молдовы выступил за совместную заявку в ЕС с Украиной и Грузией

"Можно добиться большего, если действовать вместе - и с Украиной, и с Грузией".

Премьер-министр Молдовы Павел Филип считает, что Молдова, Украина и Грузия должны объединить усилия и вместе подать заявку на вступление в Европейский Союз.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Можно добиться большего, если действовать вместе - и с Украиной, и с Грузией. Наши страны уже имеют соглашения об ассоциации, у нас есть безвизовые. Я думаю, что к нашим трем странам можно применить какие-то особые механизмы - речь идет не только о заявке. Мы хотим совместно обратиться к ЕС по поводу дополнительных финансовых инструментов для наших трех стран. Интеграция в Европейский Союз - наша общая цель. Поэтому мы должны объединить свои усилия. Если мы будем совместно рассказывать об этом странам-членам ЕС , то сможем быть более убедительными, чем по отдельности", - сказал премьер Молдовы.

При этом он признал, что говорить о дате подачи заявки пока невозможно.

"Чтобы вступать в Евросоюз , страна должна быть готова к этому. Да, многие ставят во главу угла популистские заявления. Но если ты хочешь просто подать заявку в ЕС - это не значит, что ты хочешь стать ближе к Европейскому Союзу. Ближе к ЕС ты будешь, если проведешь реформы! Поймите, европейская интеграция - это вопрос внутренней политики, а не внешней", - заявил Филип.

Напомним, что президент Петр Порошенко рассчитывает, что Украина в 2021 году будет иметь перспективу членства в Евросоюзе .