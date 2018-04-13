Армен Саркисян заявил, что находится в РоSSии и во Франции его не задерживали

"Я бы и хотел попасть в Европу, но я туда не езжу".

Армен Саркисян, подозреваемый в совершении преступлений во время Революции достоинства, заявил, что находится в РоSSии и не был задержан во Франции.

"Я, конечно, не сомневаюсь в профессионализме украинских правоохранительных структур, но должен сказать, что информация о моем задержании во Франции неправдива. Я уже давно не был во Франции, и меня там не задерживали", - заявил Саркисян, связавшийся с редакцией LB.ua в пятницу днем.

"Очевидно, меня с кем-то перепутали", - допустил он, комментируя заявление ГПУ.

Отвечая на уточняющие вопросы, Саркисян признал, что находится на территории РоSSии. "Я бы и хотел попасть в Европу, но я туда не езжу", - сказал он. Он также признал, что имеет в дополнение к украинскому еще и армянский паспорт, который, по его словам, получил в ответ на обращение в соответствующие органы Армении. По словам Саркисяна, он покинул Украину в феврале 2014-го года. Вместе с тем, ответить на вопрос о том, приезжал ли он с тех пор на территорию Украины, в том числе неподконтрольную, отказался, сославшись на "конфиденциальную информацию".

Комментируя обвинения, заочно предъявленные ему украинскими правоохранителями, Саркисян отметил, что "они еще, видимо, не разобрались и время все расставит на свои места". Он утверждает, что до настоящего момента попыток юридически решить свои вопросы не предпринимал: "Раньше не было необходимости, а вот сейчас, да, буду заниматься. …Просто я не видел себя какое-то время в Украине. Я – патриот Донбасса, но сейчас живу в РоSSии. В Европу я наездился в свое время, РоSSия мне больше нравится. …Я считаю, что РоSSия и Украина – один народ, конечно, есть некоторые разногласия, но я надеюсь, в будущем их устранят".

Напомним, уроженец Еревана Армен Горловский (Саркисян) - известная в криминальных кругах личность. Считается человеком Юрия Иванющенко. В 2009-2010 годах будто бы получил титул "смотрящего" по Горловке. Вице-президент Федерации бокса в Горловке. Именно Горловку СМИ называют основным поставщиком "титушек" на антимайдан во время Революции достоинства. "Титушки" Саркисяна, по данным СМИ , причастны к убийству журналиста Вячеслава Веремия 19 февраля 2014 года, а также убийству горловского оппозиционного депутата Владимира Рыбака. Активно участвовали в событиях "русской весны" - в частности, пророSSийских митингах, захвате Горловского ГОВД.

По данным украинских правоохранителей, 12 апреля 2018 года Саркисян был задержан во Франции.