Помпео поддержал предоставление Украине летального оружия
Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что поддерживает планы предоставить Украине летальное оружие
Об этом он сказал на заседании международного комитета Сената США, передает
Сенатор от Республиканской партии Роберт Портман спросил, поддерживает ли Помпео предоставление Украине оборонного летального вооружения для защиты.
«Сенатор, я поддерживаю», — сказал Помпео.
Также он заявил, что не признает аннексию Крыма и будет бороться за то, чтобы в США не признали ее законность.
1 марта Госдеп США одобрил возможную продажу Украине переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» на сумму $47 миллионов.
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