Возле памятника Ватутину в Киеве произошла драка
Бойко с товарищами пытались возложить цветы к памятнику.
13 апреля националисты из правой группировки "С14" сорвали возложение цветов к памятнику советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке Киева.
Как сообщает корреспондент LB.ua, когда к памятнику пытались прорваться нардеп от "Оппоблока" Юрий Бойко вместе со своими сторонниками, завязалась драка.
Правые разрисовали памятник красной краской и принесли с собой плакат "Каждого ката ждет расплата".
Напомним, Николай Ватутин - советский военачальник, убит в апреле 1944 года боевым подразделением УПА.
Летом 2017 года Киевский городской совет переименовал проспект генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. При этом в Мариинском парке до сих пор стоит памятник Ватутину.
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Политика
13.04.2018 11:59