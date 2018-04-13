Возле памятника Ватутину в Киеве произошла драка

Бойко с товарищами пытались возложить цветы к памятнику.

Фото: Роман Петушков
Фото: facebook/С14
Фото: facebook/С14
Фото: facebook/С14

13 апреля националисты из правой группировки "С14" сорвали возложение цветов к памятнику советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке Киева.

Как сообщает корреспондент LB.ua, когда к памятнику пытались прорваться нардеп от "Оппоблока" Юрий Бойко вместе со своими сторонниками, завязалась драка.

Правые разрисовали памятник красной краской и принесли с собой плакат "Каждого ката ждет расплата".

Напомним, Николай Ватутин - советский военачальник, убит в апреле 1944 года боевым подразделением УПА.

Летом 2017 года Киевский городской совет переименовал проспект генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. При этом в Мариинском парке до сих пор стоит памятник Ватутину.


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