СБУ: РоSSия ищет предпосылки для вторжения под предлогом защиты руSSкоязычного населения

"Мы не дадим им реализовать эти планы".

Заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко на брифинге в пятницу заявил, что окружение президента РоSSии Владимира Путина занимается созданием предпосылок для ввода войск в Украину уже осенью.

"Мы владеем информацией о планах роSSийской стороны, знаем о существовании в окружении Путина группы, которая поставила себе целью создать предпосылки для введения уже осенью этого года в Украину роSSийских войск под предлогом защиты русскоязычного населения", - цитирует Кононенко РБК-Украина.

"Для этого они планируют задействовать криминалитет, спортсменов, околокриминальные структуры для избиения участников пророSSийских мероприятий и крестных ходов. Но мы не дадим им реализовать эти планы, будем и впредь разоблачать подрывную деятельность роSSийских спецслужб", - добавил он.

По данным Александра Турчинова, на территории Украины уже находятся около 65 тысяч человек из числа роSSийской армии. В Крыму численность военных более 30 тысяч, на востоке агрессор представлен двумя корпусами, численность которых превышает более 35 тыс. человек.

По данным министра обороны Степана Полторака РоSSия сосредоточила возле Украины 19 батальонно-тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тысяч человек. В состав этой группировки входит около 1000 танков, 2300 боевых машин, более 1100 артсистем и около 400 систем залпового огня.