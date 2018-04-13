Зам генсека НАТО считает реалистичной целью вступление Украины в Альянс и ЕС

"Но придется выполнить тяжелую работу".

Зам генсека НАТО считает реалистичной целью вступление Украины в Альянс и ЕС
Фото: twitter/FundOpenUkraine

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер считает вполне реалистичными целями для Украины вступление в НАТО и ЕС. Об этом она сказала во время 11-го Киевского форума, организованного Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину».

«Не так уж идеалистически для Украины иметь евроатлантические стремления, желать вступить в Европейский Союз и НАТО. Я считаю, что это очень важные и реалистичные цели. Но я не буду скрывать от вас, что до того как вы будете готовы к вступлению в НАТО, придется выполнить очень тяжелую работу», - подчеркнула она.

По словам Гетемюллер, в частности, Украине нужно реформировать оборонные институты, включая Министерство внутренних дел, и провести другие реформы.

Напомним, в рамках этого же форума постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон также поддержала членство Украины в альянсе.


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