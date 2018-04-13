Отозванный из РФ посол ЕС вернулся в Москву, - СМИ
Маркус Эдерер приехал в РоSSию 12 апреля.
Посол Европейского союза в РоSSии Маркус Эдерер вернулся в Москву менее чем три недели после того, как его отозвали в Брюссель после дипломатического скандала из-за отравления бывшего роSSийского разведчика Сергея Скрипаля в Британии.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что Эдерер приехал в Москву 12 апреля.
Сообщение пока не подтверждали официально в ЕС, но два высокопоставленных источника, знакомые с ситуацией, сообщили, что Эдерер уехал в РоSSию.
Это первое возвращение посла с начала дипломатического скандала между Западом и Россией со взаимной высылкой десятков дипломатов.
Напомним, дипломатический конфликт Великобритании и РоSSии связан с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери 4 марта. Британия пришла к выводу, что покушение на них с использованием химического оружия организовали роSSийские власти.
14 марта Великобритания выдворила 23 роSSийских дипломата в связи с этим инцидентом. С 26 марта к ней присоединились страны-союзники.
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