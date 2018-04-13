Отозванный из РФ посол ЕС вернулся в Москву, - СМИ

Маркус Эдерер приехал в РоSSию 12 апреля.

Посол Европейского союза в РоSSии Маркус Эдерер вернулся в Москву менее чем три недели после того, как его отозвали в Брюссель после дипломатического скандала из-за отравления бывшего роSSийского разведчика Сергея Скрипаля в Британии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что Эдерер приехал в Москву 12 апреля.

Сообщение пока не подтверждали официально в ЕС , но два высокопоставленных источника, знакомые с ситуацией, сообщили, что Эдерер уехал в РоSSию.

Это первое возвращение посла с начала дипломатического скандала между Западом и Россией со взаимной высылкой десятков дипломатов.

Напомним, дипломатический конфликт Великобритании и РоSSии связан с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери 4 марта. Британия пришла к выводу, что покушение на них с использованием химического оружия организовали роSSийские власти.

14 марта Великобритания выдворила 23 роSSийских дипломата в связи с этим инцидентом. С 26 марта к ней присоединились страны-союзники.