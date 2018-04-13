Помпео: США обязаны помочь Украине защитить свой суверенитет

США обещают обновленный подход к сдерживанию РоSSии и завершение мягкой политики, со своей стороны.

Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео, на заседании международного комитета Сената США , сообщает CNN. «Если меня утвердят, то эта администрация продолжит усилия, чтобы восстановить сдерживание РоSSии», — сказал он. Также, по его словам, США должны прекратить годы мягкой политики по отношении к агрессивной стратегии РоSSии. «РоSSия продолжает действовать агрессивно, чему способствовали годы мягкой политики в отношении этой страны. Теперь это закончилось», — сказал Помпео.

Помпео уточнил, что перечень действий администрации США , которые могут поднять цену агрессии для Владимира Путина, достаточно велик. Он подчеркнул, что такие действия РоSSии «представляют угрозу для США». Помпео также уверен, что США обязаны помочь Украине защитить свой суверенитет.