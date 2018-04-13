Армен Горловский задержан во Франции, - источник (обновлено)

Экстрадицию в Украину готовят на май.

Во Франции задержан известный украинский криминальный авторитет Армен Горловский (Армен Саркисян). Об этом LB.ua сегодня стало известно из собственных источников. Задержание местные органы правопорядка осуществили по запросу Интерпола.

Обстоятельства выясняются. Однако известно, что полиция остановила Армена Горловского из-за нарушения правил дорожного движения. При себе он имел паспорт гражданина Армении. Какая мера пресечения избрана Саркисяну в настоящий момент, неизвестно. Однако французская сторона обратилась в ГПУ с запросом о предоставлении соответствующих документов для экстрадиции его в Украину. Случиться это должно к середине мая.

Обновление. В Генеральной прокуратуре подтвердили задержание Саркисяна во Франции. По словам спикера ГПУ Андрея Лысенко, при проверке документов Саркисяна сработала система поиска Интерпола. Французские силовики задержали его и сообщили об этом украинским коллегам.

"Генеральная прокуратура не будет медлить и очень быстро подготовит пакет документов для экстрадиции Саркисяна в Украину. После их получения Франция должна провести экстрадиционную проверку. Я так понимаю, что французские коллеги тоже не будут тянуть с этим - и этот человек быстро попадет в Украину", - сказал Лысенко.

Он напомнил, что Саркисяна подозревают "в организации и создании группы титушок", которые убивали и наносили повреждения ребятам, которые были на евромайдан во время Революции достоинства".

"Также есть другие эпизоды, в которых он подозревается: организация взрывов и других противоправных действий, направленных на организацию опасных мероприятий для наших граждан", - добавил Лысенко

"Мы ожидаем, что в ближайшее время этот человек будет доставлена в Украину и будут проведены следственные действия в отношении него", - заявил представитель ГПУ.

Он отметил, что французские правоохранители могут содержать Саркисяна до 19 мая.

"Мы не будем ждать до 19 мая. В ближайшие дни, возможно, даже на следующей неделе этот пакет документов для экстрадиции будет доставлен во Францию", - заверил Лысенко

Армен Горловский (Саркисян) - известная в криминальных кругах личность. Считается человеком Юрия Иванющенко. В 2009-2010 годах будто бы получил титул "смотрящего" по Горловке. Вице-президент Федерации бокса в Горловке. Именно Горловку СМИ называют основным поставщиком "титушек" на антимайдан во время Революции достоинства. "Титушки" Саркисяна, по данным СМИ , причастны к убийству журналиста Вячеслава Веремия, а также убийству горловского оппозиционного депутата Владимира Рыбака. Активно участвовали в событиях "русской весны" - в частности, пророSSийских митингах, захвате Горловского ГОВД.

В 2014 году в отношении Саркисяна было возбуждено уголовное дело. Печерский суд выдал санкцию на задержание, на основании чего Саркисян был объявлен в розыск Интерпола.