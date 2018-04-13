?МИД: РоSSия усиливает эскалацию в Украине из-за давления на Сирию

Марьяна Беца напомнила, что в последнее время возросло число обстрелов на Донбассе.

Спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца считает, что РоSSия специально обостряет ситуацию на Донбассе, поскольку растет международное давление на режим Башара Асада в Сирии, союзником которого она является.

Об этом она написала в своем Twitter .

Она напомнила, что за минувшие сутки боевики 66 раз открывали огонь на Донбассе.

"РоSSия усиливает эскалацию в Украине, поскольку увеличивается давление на Сирию - 66 обстрелов на Донбассе, один военный ранен, один убит", - написала Беца.

Напомним, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов в регионе. Большинство пострадавших - мирные жители. Информацию об атаке подтвердила гуманитарная организация "Союз медицинских организаций помощи Сирии" (UOSSM), по данным которой жертвами стали не менее 150 человек. Глава UOSSM Ганем Тайяра назвала химатаку "одной из самых ужасных" в истории Сирии.

Атаку резко осудили США , Германия, Франция и Великобритания. Франция и ряд других стран в связи с этим созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН .

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что в течение 48 часов примет решение о том, нанести ли военный удар по Сирии в ответ на сообщения о применении химического оружия. Однако после истечения этого срока Трамп сообщил, что решение пока не принято.