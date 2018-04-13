Столтенберг призвал режим Асада обеспечить наблюдателям доступ к месту химической атаки
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил использование химоружия в Сирии и призвал обеспечить международным наблюдателям доступ к месту атаки.
Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини, сообщается на сайте Альянса.
«Мы обсудили ситуацию в Сирии. Мы самым решительным образом осуждаем использование химического оружия. Последняя атака была ужасающей, убив десятки людей, включая много детей», — сказал Столтенберг.
Он также призвал сирийский режим и его сторонников обеспечить полный и беспрепятственный доступ международной медицинской помощи и международных наблюдателей к месту химатаки.
«НАТО считает использование химического оружия угрозой международному миру и безопасности. И ответственные должны понести наказание. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить запрет на использование химического оружия», — отметил генсек Альянса.
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