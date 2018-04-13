Столтенберг призвал режим Асада обеспечить наблюдателям доступ к месту химической атаки

yens-stoltenberg

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил использование химоружия в Сирии и призвал обеспечить международным наблюдателям доступ к месту атаки.

Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини, сообщается на сайте Альянса.

«Мы обсудили ситуацию в Сирии. Мы самым решительным образом осуждаем использование химического оружия. Последняя атака была ужасающей, убив десятки людей, включая много детей», — сказал Столтенберг.

Он также призвал сирийский режим и его сторонников обеспечить полный и беспрепятственный доступ международной медицинской помощи и международных наблюдателей к месту химатаки.

«НАТО считает использование химического оружия угрозой международному миру и безопасности. И ответственные должны понести наказание. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить запрет на использование химического оружия», — отметил генсек Альянса.

Источник: ZN.ua


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИПосле отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ
К Надежде Савченко приезжала скорая помощьК Надежде Савченко приезжала скорая помощь
Парасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млнПарасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млн
В Сирии снова применили химическое оружие, не менее 70 погибших, - волонтерыВ Сирии снова применили химическое оружие, не менее 70 погибших, - волонтеры
Сурков предсказал РоSSии войны и века "геополитического одиночества"Сурков предсказал РоSSии войны и века "геополитического одиночества"
Блок рекламы


Похожие новости
"Химатаки не было, никто не видел жертв": РоSSия в ООН озвучила свою версию событий в Сирии"Химатаки не было, никто не видел жертв": РоSSия в ООН озвучила свою версию событий в Сирии
Британия готова рассмотреть любые ответные меры после химической атаки в СирииБритания готова рассмотреть любые ответные меры после химической атаки в Сирии
ОЗХО начала расследование химической атаки в СирииОЗХО начала расследование химической атаки в Сирии
Трамп назвал Асада "животным" из-за химической атаки в СирииТрамп назвал Асада "животным" из-за химической атаки в Сирии
Супрун призвала не бояться сквозняковСупрун призвала не бояться сквозняков
Боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донецком направленииБоевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донецком направлении
Великобритания рассматривает запрос РФ на доступ к Юлии СкрипальВеликобритания рассматривает запрос РФ на доступ к Юлии Скрипаль
Отец погибшей при пожаре в Кемерово семьи призвал местных жителей не выходить на митингиОтец погибшей при пожаре в Кемерово семьи призвал местных жителей не выходить на митинги
Украина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на ДонбассеУкраина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на Донбассе
Порошенко призвал Раду отменить е-декларирование для антикоррупционеровПорошенко призвал Раду отменить е-декларирование для антикоррупционеров
Последние новости
Подгружаем последние новости