СНБО на следующей неделе усилит санкции против РоSSии

Будут продублированы санкции, которые приняли США и другие европейские страны.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на следующей неделе проведёт заседание для решения об усилении санкций против РоSSийской Федерации.

Об этом на Киевском форуме безопасности заявил Секретарь СНБО Александр Турчинов, передаёт корреспондент LB.ua.

"Мы благодарны за санкции, которые реализуются против РоSSии. Особенно это касается последних санкций, которые применил президент Трамп и США . Эти санкции особенно болезненные для РФ ", — заявил он.

Турчинов отметил, что Украина также усилит санкции против РФ .

"Хочу сразу проинформировать, что по поручению президента на следующей неделе состоится заседание СНБО, где будут продолжены санкции против РФ , которые уже существуют. А также продублированы санкции, которые приняли США и другие европейские страны", — сказал он.

Напомним, 6 апреля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против россиян из так называемого "кремлевского списка", роSSийских бизнесменов и чиновников, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину. В числе лиц, попавших под санкции, оказались 24 россиянина, в частности Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, Алексей Миллер, Кирилл Шамалов, Андрей Костин, Сергей Фурсенко, Михаил Фрадков, Николай Патрушев и другие. Также санкции касаются ряда известных компаний, таких как "Группа ГАЗ", "Базовый элемент", агрохолдинг "Кубань", "Газпром бурение", "Ренова", "Рособоронэксорт", "Русал".

Физические и юридические лица включены в список SDN, что предусматривает блокирование активов и запрет на совершение прямых или косвенных сделок.