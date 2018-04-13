Вовка не допустили к конкурсу в новый состав НКРЭКУ
Он не отвечает требованиям закона по опыту работы в сфере энергетики.
Комиссия по отбору новых членов Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не допустила нынешнего председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка к конкурсу в новый состав.
Соответствующее решение было принято конкурсной комиссией на заседании в пятницу.
Одним из условий допуска к конкурсу является наличие 5 лет стажа в сферах энергетики и коммунальных услуг, а у Вовка его нет.
Комиссия указала, что в сфере энергетики у Вовка только опыт на должности председателя НКРЭКУ, тогда как опыт работы в инвестиционной компании ICU не может быть засчитан. "Проблема сложная, мы не знаем сколько лет он занимался угольной промышленностью в ICU", - сообщила председатель конкурсной комиссии Василий Котко.
Секретарь комиссии Светлана Голикова сообщила, что Вовк может обжаловать данное решение в течении двух дней.
Напомним, Вовк был назначен на должность и.о. главы НКРЭКУ в конце декабря 2014 года, а с июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора.
Осенью 2016 года Верховная Рада приняла закон о независимом регуляторе в сфере электроэнергии и коммунальных услуг. Согласно документу, действующие председатель и члены регулятора должны быть уволены в срок от шести до 18 месяцев со дня вступления закона в силу (8 декабря 2016 года). Очередность увольнения главы и членов НКРЭКУ закон оставил на усмотрение президента.
Порошенко решил, что уволит Вовка последним.
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