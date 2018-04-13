В Совфеде фюрера РФ обвинили 12 СМИ во вмешательстве в выборы фюрера РФ

В список вошли "Голос Америки", "Радио Свобода", Русская служба Би-би-си, Deutsche Welle, и другие.

В Совфеде обвинили 12 СМИ во вмешательстве в выборы президента РФ
Фото: bbc.com

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета РоSSии определила 12 средств массовой информации, которые, по заявлениям сенаторов, вмешивались в роSSийские президентские выборы.

Об этом рассказал председатель комиссии Андрей Климов, передает РБК.

В список вошли, в частности, "Голос Америки», "Радио Свобода", "Крым.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Idel.Реалии", "Сибирь.Реалии", Русская служба Би-би-си, Deutsche Welle, французская радиостанция RFI и телеканал "Настоящее время".

Полный список этих СМИ "с диаграммами, графиками и наглядными примерами вмешательств" обещают опубликовать в докладе после инаугурации президента Владимира Путина, которая состоится 7 мая

По словам Климова, сенаторы анализировали работу только тех СМИ, которые получают иностранное госфинансирование и вещают и пишут на русском языке.

"Когда со мной начинают вступать в дискуссию либералы доморощенные, они спрашивают: "Что теперь, закрывать CNN?" Я отвечаю: "CNN не вещают на русском языке". По его словам, в список по тем же причинам не попали британское агентство Reuters и американский сайт Bloomberg.

Включение в список Совфеда, по сути, является предупреждением для СМИ, отметил Климов. Не исключено, что "если они продолжат действовать в том же духе", они попадут в список СМИ-иноагентов.

"Вопрос о том, повлечет ли включение в список фактические последствия для СМИ, остается открытым", - прокомментировал ситуацию эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

"Пока комиссия Совфеда действует в квазианалитическом жанре. Но это орган, который, согласно Конституции, достаточно полновластный и обладающий законодательной инициативой, поэтому некоторые их выводы могут облачаться в форму законов", - добавил он.

Напомним, ранее в РоSSии решили создать информагентство "для борьбы с американской гегемонией".


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