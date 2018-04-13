Ночью неизвестные выстрелили в здание "Киевгорстроя" из гранатомета

Повреждено здание, пострадавших нет.

Ночью неизвестные выстрелили в здание "Киевгорстроя" из гранатомета
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Печерском районе Киева в ночь на 13 апреля из ручного противотанкового гранатомета обстреляли здание "Киевгорстроя".

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в Фейсбуке.

Инцидент произошел около 2:00 ночи. Правоохранители получили сообщение о том, что люди слышали звук, похожий на взрыв. На вызов направили наряды патрульных, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"При осмотре было выявлено, что повреждено здание, в котором размещен ресторан и отдел продаж одного из застройщиков (Киевгорстрой, - ред.). Неподалеку от места происшествия, через дорогу, обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета с уничтоженными номерами", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Полицейские отработали прилегающую территорию и изъяли запись с видеорегистратора, на котором зафиксирован момент выстрела, а также остатки взрывного устройства, которые отправят на экспертизу.

После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией происшествия.

Напомним, в ночь с 7 на 8 марта в Киеве на улице Владимирской неизвестные выстрелили из гранатомета в здание ресторана. Из-за случившегося после взрыва пожара выгорело около 50 квадратных метров заведения.


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