За сутки на Донбассе погиб один военный, еще один ранен

Боевики 66 раз открывали огонь по силам АТО.

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 66 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. В результате один военный погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.

На Донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностям 120 мм минометов боевики вели огонь по позициям ВСУ в Песках и Водяном. Минометы калибра 82 мм применили вблизи Шахты Бутовка, Талаковки и Водяного, вооружение БМП - возле Талаковки и Водяного, а зенитные установки - в районе Опытного и Шахты Бутовка.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции сил АТО вблизи Авдеевки, Шахты Бутовка, Марьинки, Опытного, Водяного, Песков, Павлополя, Каменки, Лебединского, Красногоровки, Широкино и Гнутово. Кроме того, в районе Песков, Павлополя и Авдеевки велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП и зенитной установки боевики обстреляли укрепления ВСУ вблизи Троицкого. Минометы калибра 82 мм применялись при обстрелах Крымского, в районе Луганского - стреляли из БМП и зенитной установки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - обстреляны защитники Железного и Зайцево. Также под огонь из гранатометов попали защитники Новозвановки и Светлодарска.

Напомним, накануне боевики в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской, которое предварительно было запланировано на 13 апреля.