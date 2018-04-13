За сутки на Донбассе погиб один военный, еще один ранен

Боевики 66 раз открывали огонь по силам АТО.

За сутки на Донбассе погиб один военный, еще один ранен

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 66 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. В результате один военный погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.

На Донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностям 120 мм минометов боевики вели огонь по позициям ВСУ в Песках и Водяном. Минометы калибра 82 мм применили вблизи Шахты Бутовка, Талаковки и Водяного, вооружение БМП - возле Талаковки и Водяного, а зенитные установки - в районе Опытного и Шахты Бутовка.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции сил АТО вблизи Авдеевки, Шахты Бутовка, Марьинки, Опытного, Водяного, Песков, Павлополя, Каменки, Лебединского, Красногоровки, Широкино и Гнутово. Кроме того, в районе Песков, Павлополя и Авдеевки велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП и зенитной установки боевики обстреляли укрепления ВСУ вблизи Троицкого. Минометы калибра 82 мм применялись при обстрелах Крымского, в районе Луганского - стреляли из БМП и зенитной установки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - обстреляны защитники Железного и Зайцево. Также под огонь из гранатометов попали защитники Новозвановки и Светлодарска.

Напомним, накануне боевики в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской, которое предварительно было запланировано на 13 апреля.


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