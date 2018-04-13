РФ подтвердила вывод своих кораблей из сирийского Тартуса

Владимир Шаманов

Глава комитета Госдумы РоSSии по обороне Владимир Шаманов подтвердил вывод кораблей из порта роSSийской базы ВМФ в Тартусе.

«Обычная практика. При возникновении возможности угрозы нападения компактно находящиеся у причалов корабли выходят в зону ближнего маневрирования для того, чтобы одним боеприпасом не было уничтожено более одного судна», — цитирует Шаманова Интерфакс.

Глава комитета добавил, что корабли «рассредотачиваются, тем самым повышая свою живучесть».

Ранее о выводе роSSийских кораблей из Тартуса сообщил мониторинговый портал Image Satellite Internacional.


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