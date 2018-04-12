Армен Горловский задержан во Франции, - источник

Экстрадицию в Украине готовят на май.

Армен Горловский задержан во Франции, - источник
Фото: gorlovka.ua

Во Франции задержан известный украинский криминальный авторитет Армен Горловский (Армен Саркисян). Об этом LB.ua сегодня стало известно из собственных источников. Задержание местные органы правопорядка осуществили по запросу Интерпола.

Обстоятельства выясняются. Однако известно, что полиция остановила Армена Горловского из-за нарушения правил дорожного движения. При себе он имел паспорт гражданина Армении. Какая мера пресечения избрана Саркисяну в настоящий момент, неизвестно. Однако французская сторона обратилась в ГПУ с запросом о предоставлении соответствующих документов для экстрадиции его в Украину. Случиться это должно к середине мая.

Армен Горловский (Саркисян) - известная в криминальных кругах личность. Считается человеком Юрия Иванющенко. В 2009-2010 годах будто бы получил титул "смотрящего" по Горловке. Вице-президент Федерации бокса в Горловке. Именно Горловку СМИ называют основным поставщиком "титушек" на антимайдан во время Революции достоинства. "Титушки" Саркисяна, по данным СМИ, причастны к убийству журналиста Вячеслава Веремия, а также убийству горловского оппозиционного депутата Владимира Рыбака. Активно участвовали в событиях "русской весны" - в частности, пророSSийских митингах, захвате Горловского ГОВД.

В 2014 году в отношении Саркисяна было возбуждено уголовное дело. Печерский суд выдал санкцию на задержание, на основании чего Саркисян был объявлен в розыск Интерпола.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИПосле отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ
К Надежде Савченко приезжала скорая помощьК Надежде Савченко приезжала скорая помощь
Парасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млнПарасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млн
В Сирии снова применили химическое оружие, не менее 70 погибших, - волонтерыВ Сирии снова применили химическое оружие, не менее 70 погибших, - волонтеры
В Армении задержали гражданина Украины и хотят депортировать в РоSSиюВ Армении задержали гражданина Украины и хотят депортировать в РоSSию
Блок рекламы


Похожие новости
Капитану задержанного судна "Норд" предъявлено новое подозрениеКапитану задержанного судна "Норд" предъявлено новое подозрение
В Армении задержали гражданина Украины и хотят депортировать в РоSSиюВ Армении задержали гражданина Украины и хотят депортировать в РоSSию
В Нальчике мужчину без кистей рук обвинили в попытке задушить полицейского при задержанииВ Нальчике мужчину без кистей рук обвинили в попытке задушить полицейского при задержании
И.о. главы райадминистрации в Черниговской области задержан на взятке $5 тыс.И.о. главы райадминистрации в Черниговской области задержан на взятке $5 тыс.
СБУ: задержанный в Москве Соколов признал причастность к подготовке терактовСБУ: задержанный в Москве Соколов признал причастность к подготовке терактов
Задержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУЗадержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУ
ФСБ РоSSии заявила о задержании украинца "за передачу секретных военных карт"ФСБ РоSSии заявила о задержании украинца "за передачу секретных военных карт"
Банковая задумала смещение Гройсмана, - источникБанковая задумала смещение Гройсмана, - источник
Посла Франции вызвали в МИД Италии из-за пограничного инцидентаПосла Франции вызвали в МИД Италии из-за пограничного инцидента
Беглый азербайджанский журналист тяжело ранен во ФранцииБеглый азербайджанский журналист тяжело ранен во Франции
Последние новости
Подгружаем последние новости