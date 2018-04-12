Украина надеется на возобновление конструктивного диалога с Венгрией

"Мы готовы к новому этапу отношений, учитывая результаты выборов и формирование нового правительства".

Украина надеется на возобновление конструктивного диалога с Венгрией
Полномочный представитель Президента в Верховном Совете ПМР Владимир Боднар
Фото: стопкадр tv.pgtrk.ru

Украина надеется на возобновление конструктивного диалога с Венгрией, в частности по поводу углубления сотрудничества Украины с НАТО, ввиду состоявшихся в стране выборов и формирования нового правительства.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Укринформ.

"Мы готовы к новому этапу отношений, учитывая результаты выборов и формирование нового правительства. Мы ожидаем, что все-таки политическая целесообразность, которая была, как мы считаем, одной из причин такой достаточно жесткой позиции Венгрии, она будет пересмотрена, и мы сможем вести конструктивный нормальный диалог на двустороннем уровне", - заявил Боднар, комментируя возможность изменения после парламентских выборов позиции Венгрии, которая ранее заявляла о блокировании углубления сотрудничества Украины с НАТО.

Дипломат отметил, что Украина предлагала возобновить конструктивный диалог и до выборов, предлагает это и сейчас, "учитывая позитивные достижения".

Напомним, в феврале Венгрия заблокировала уже второе министерское заседание НАТО. В октябре прошлого года Будапешт ветировал созыв заседания комиссии НАТО-Украина, запланированного на 6 декабря. Оказывая давление на Украину, власти Венгрии требовали пересмотра языковой нормы закона об образовании.

20 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил о намерении заблокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

8 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых с большим отрывом победил политический альянс Фидес-ХДНП во главе с нынешним премьером Виктором Орбаном.


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