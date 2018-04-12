ГПУ сообщила о подозрении бывшему замглавы Апелляционного суда Киева

Также сообщено о подозрении еще двум судьям этого суда.

Бывшему заместителю председателя Апелляционного суда Киева и еще двум судьям сообщено о подозрении за незаконное привлечение к ответственности участников Майдана.

Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Фейсбуке.

"11 апреля сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса одному из бывших заместителей председателя Апелляционного суда г. Киева и еще двум судьям этого суда", - написал Лысенко.

По его словам, в постановлении от 6 февраля 2014 года в составе коллегии судей они вынесли заведомо неправосудное определение об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты арестованного и оставления в силе незаконного постановления судьи местного суда о применении к заведомо невиновному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей, которого правоохранители незаконно задержали 24 января на бульваре Леси Украинки в г. Киеве с несколькими шинами в автомобиле и безосновательно привлекли к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках.

Кроме того, бывшему заместителю руководителя этого суда инкриминируется также незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда, согласно ст. 376-1 Уголовного кодекса. Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос и собираются доказательства о привлечении к уголовной ответственности других соучастников совершения этих преступлений.

Ранее Генпрокуратура передала в Печерский суд Киева в очередной обвинительный акт относительно преступлений, совершенных в период Евромайдана и Революции достоинства.