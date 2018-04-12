В 2017 году в мире официально казнили 993 человека, - Amnesty International

Четверть казненных были осуждена за наркотики.

По данным правозащитной организации Amnesty International в 2017 году в мире казнили 993 человека.

Об этом сообщает Би-би-си.

В ежегодном докладе Amnesty сообщается, что организация имеет подтвержденные данные о 993 казнях, совершенных в мире в прошлом году. 272 из них - то есть 27% - приходится на преступления, связанные с наркотиками.

Большая часть пришлась на Иран и Саудовскую Аравию. В этих двух странах, а также Ираке и Пакистане, в прошлом году были приведены в исполнение 84% смертных приговоров.

Amnesty отмечает, что ее подсчеты, возможно, охватывают лишь небольшую часть казненных в мире, поскольку, например, в Китае и Въетнаме эта информация засекречена. Также засекречены данные о казнях в Беларуси, но Amnesty выяснила, что в здесь в прошлом году были казнены как минимум два человека, осужденные за изнасилования и убийства. Кроме того, в прошлом году были вынесены четыре новых смертных приговора.

Беларусь остается единственной европейской страной, сохраняющей смертную казнь. Среди стран ОБСЕ , кроме Беларуси, есть только одна страна, где еще казнят людей - это США . В прошлом году там были казнены 23 человека. Входящие в ОБСЕ РоSSия и Казахстан смертную казнь законодательно не отменяли, но соблюдают мораторий на ее применение.

Amnesty также сообщает, что в прошлом году смертную казнь отменили Гвинея и Монголия. Таким образом, смертную казнь полностью отменена уже в 106 странах мира. Еще в 36 странах смертная казнь фактически не применяется.