Пенсии военным сохраняются во время службы по контракту, - Верховный Суд
Суд рассмотрел иск военного пенсионера.
В случае призыва пенсионеров из числа военнослужащих на службу по мобилизации или принятия на службу по контракту выплата пенсий не прекращается. Такое решение принял Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 3 апреля.
Суд рассматривал иск военного пенсионера по выслуге лет. В 2014-2016 годах истец проходил военную службу по мобилизации в Вооруженных Силах. В дальнейшем истец заключал контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах.
Решением Главного управления Пенсионного фонда установлено, что у истца за период прохождения военной службы по контракту образовалась переплата пенсии в размере более 19 тыс. грн. Управление Пенсионного фонда решило осуществлять взыскание с пенсии истца в размере 10% пенсии ежемесячно до полного погашения переплаты.
Верховный Суд сформировал правовую позицию, согласно которой за гражданами Украины, которые являются военными пенсионерами и имеют подписанные контракты на прохождение военной службы во время особого периода, сохраняются гарантии по выплате пенсий, предусмотренные положением части третьей статьи 2 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».
Напомним, в расположении Верховного Суда находится почти 105 тыс. дел.
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