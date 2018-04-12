Пенсии военным сохраняются во время службы по контракту, - Верховный Суд

Суд рассмотрел иск военного пенсионера.

В случае призыва пенсионеров из числа военнослужащих на службу по мобилизации или принятия на службу по контракту выплата пенсий не прекращается. Такое решение принял Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 3 апреля.

Суд рассматривал иск военного пенсионера по выслуге лет. В 2014-2016 годах истец проходил военную службу по мобилизации в Вооруженных Силах. В дальнейшем истец заключал контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах.

Решением Главного управления Пенсионного фонда установлено, что у истца за период прохождения военной службы по контракту образовалась переплата пенсии в размере более 19 тыс. грн. Управление Пенсионного фонда решило осуществлять взыскание с пенсии истца в размере 10% пенсии ежемесячно до полного погашения переплаты.

Верховный Суд сформировал правовую позицию, согласно которой за гражданами Украины, которые являются военными пенсионерами и имеют подписанные контракты на прохождение военной службы во время особого периода, сохраняются гарантии по выплате пенсий, предусмотренные положением части третьей статьи 2 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Напомним, в расположении Верховного Суда находится почти 105 тыс. дел.