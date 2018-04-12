Совбез ООН на следующей неделе обсудит отчет по отравлению в Солсбери

Заседание соберется по требованию Великобритании.

Великобритания вынесла отчет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по отравлению в Солсбери на рассмотрение в Совете безопасности ООН .

Об этом говорится в твиттере британского представительства в ООН .

"Великобритания созвала заседание Совбеза по докладу ОЗХО касательно инцидента в Солсбери. Мы ожидаем его проведение на следующей неделе", - заявили британские дипломаты.

Напомним, 4 марта в Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Их обнаружили без сознания на лавочке в центре города. По данным Лондона, Скрипали были отравлены высокотоксичным веществом "Новичок", разработанным в СССР . Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в РоSSии. 9 апреля Юлия Скрипаль была выписана из больницы и доставлена в безопасное место. Ее отец по-прежнему находится в клинике Солсбери.

12 апреля стало известно, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что власти Британии правильно идентифицировали вещество, которым отравили Скрипалей.