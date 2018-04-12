Совбез ООН на следующей неделе обсудит отчет по отравлению в Солсбери
Заседание соберется по требованию Великобритании.
Великобритания вынесла отчет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по отравлению в Солсбери на рассмотрение в Совете безопасности ООН.
Об этом говорится в твиттере британского представительства в ООН.
"Великобритания созвала заседание Совбеза по докладу ОЗХО касательно инцидента в Солсбери. Мы ожидаем его проведение на следующей неделе", - заявили британские дипломаты.
Напомним, 4 марта в Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Их обнаружили без сознания на лавочке в центре города. По данным Лондона, Скрипали были отравлены высокотоксичным веществом "Новичок", разработанным в СССР. Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в РоSSии. 9 апреля Юлия Скрипаль была выписана из больницы и доставлена в безопасное место. Ее отец по-прежнему находится в клинике Солсбери.
12 апреля стало известно, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что власти Британии правильно идентифицировали вещество, которым отравили Скрипалей.
Отравление привело к серьезному кризису в отношениях между странами Запада и Россией. Великобритания возложила ответственность за преступление на Москву. Союзники Лондона по ЕС и НАТО поддержали эту позицию. Около трех десятков стран объявили о высылке роSSийских дипломатов в знак солидарности с Британией, РоSSия ответила зеркальными мерами.
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