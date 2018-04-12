В Кабмине назвали подачу заявки на ПДЧ в НАТО среднесрочной задачей

"Это недалёко после заседания комиссии Украина-НАТО".

В Кабмине назвали подачу заявки на ПДЧ в НАТО среднесрочной задачей
Фото: www.kmu.gov.ua

После летнего саммита НАТО официальный Киев будет ставить вопрос о предоставлении плана действий для членства в альянсе.

Об этом в комментарии LB.ua заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы будем вести переговоры с НАТО, чтобы почувствовать настроения и понять: когда будет правильным подать снова заявку на ПДЧ в НАТО. В Бухаресте в 2008 году было чётко заявлено, что члены альянса видят Украину членом НАТО. И следующий шаг для членства в альянсе — это ПДЧ", — заявила она.

Вице-премьер добавила, что "история, действия Януковича и компании, когда был изменён наш курс, нивелировали все наши предыдущие наработки, поэтому какое-то время для быстрого и единогласного удовлетворения нашей заявки было потеряно".

Климпуш-Цинзадзе напомнила, что президент направлял письмо на имя генсека НАТО, где обозначены краткосрочные и долгосрочные приоритеты сотрудничества с НАТО.

"Думаю, что подача заявки [на получение ПДЧ] — это среднесрочная перспектива и возможность для Украины. В этом году мы ожидаем заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств летом этого года. И это краткосрочная наша перспектива. Поэтому среднесрочная перспектива и подача заявки — это недалёко после заседания этой комиссии. Реалистично, думаю, это среднесрочная перспектива для нас", — сказала она.

Также она выразила надежду, что в этом году Украина получит приглашение от альянса присоединиться к Программе усиленных возможностей.

"Мы рассчитываем, что Венгрия не будет блокировать наше участие в заседании комиссии. Думаю, что уже до того времени мы согласуем все наши вопросы с Венгрией. Проведём заседание комиссии. А потом уже будем говорить о ПДЧ", — пообещала она.

Напомним, в НАТО есть несколько программ партнерства, которые предшествуют полноценному членству в организации: Партнерство ради мира, Индивидуальный партнерский план, Ускоренный диалог, План действий по членству.

Украина хотела получить ПДЧ еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция. В 2017 году Украина снова заговорила о получении Плана действий по членству в НАТО, а весной 2018 года Порошенко назвал этот план следующей целью страны.


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