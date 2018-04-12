Сотрудницу харьковского вуза заподозрили в легализации незаконных мигрантов

Она создавала видимость процесса обучения, хотя некоторые "студенты" даже не знали, где находится вуз.

Сотрудницу харьковского вуза заподозрили в легализации незаконных мигрантов
Фото: delfi.ua

В Харькове заведующей отделением по обучению иностранных студентов частного вуза подготовлено и объявлено о подозрении в организации канала легализации незаконных мигрантов .

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

56-летней женщине инкриминируется организация незаконной миграции (ч.1 и 2 ст. 332 УК) и подделка официальных документов (ч. 2, 3 и 4 ст. 358 УК).

"По информации правоохранителей, завотделением занималась фиктивной регистрацией иностранцев в вузах. Она создавала видимость процесса обучения, однако некоторые "студенты" даже не знали, где именно находится их учебное заведение. При этом по поддельным документами нелегальные мигранты могли получить вид на жительство. Эти свидетельства они использовали, в том числе, и для пересечения границы", - отмечается в сообщении.

Среди незаконных мигрантов - граждане Вьетнама, Китая, Сирии, Ирака и Нигерии. Под предлогом обучения некоторые из них находились на территории Украины в течение 10-15 лет.

Продолжается досудебное расследование.

Пресс-секретарь Восточного регионального управления Госпогранслужбы Оксана Иванец рассказала "Украинским новостям", что данное расследование длилось более года.

На основании собранных данных дополнительно открыто более 100 уголовных производств за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины и за подделку документов, печатей, штампов и бланков. Возможность "учиться" на территории Украины стоила около 850 долларов в год.

Напомним, 10 февраля в Украине началась оперативно-профилактическая операция "Мигрант", цель которой - выявление иностранцев, которые своими действиями влияют на криминогенную ситуацию в стране.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИПосле отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ
К Надежде Савченко приезжала скорая помощьК Надежде Савченко приезжала скорая помощь
Парасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млнПарасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млн
В Сирии снова применили химическое оружие, не менее 70 погибших, - волонтерыВ Сирии снова применили химическое оружие, не менее 70 погибших, - волонтеры
Полторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия ЧечнюПолторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия Чечню
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ ликвидировала группировку, изготавливавшую паспорта боевикам для "легализации" в ЕССБУ ликвидировала группировку, изготавливавшую паспорта боевикам для "легализации" в ЕС
Киев передал ЕС список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в КрымуКиев передал ЕС список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму
Чубаров заявил о низкой явке на незаконных выборах в КрымуЧубаров заявил о низкой явке на незаконных выборах в Крыму
СБУ выдворила в Польшу студента тернопольского вуза, который сжег герб Украины в камине ресторанаСБУ выдворила в Польшу студента тернопольского вуза, который сжег герб Украины в камине ресторана
Таможенник харьковского вокзала попался на взяткахТаможенник харьковского вокзала попался на взятках
Польский министр насчитала 2 млн мигрантов из УкраиныПольский министр насчитала 2 млн мигрантов из Украины
Военная прокуратура задержала замначальника Харьковского пограничного отрядаВоенная прокуратура задержала замначальника Харьковского пограничного отряда
МВД: Саакашвили задержали в ходе "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов"МВД: Саакашвили задержали в ходе "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов"
В Греции бывших членов правительства заподозрили в причастности к крупному коррупционному скандалуВ Греции бывших членов правительства заподозрили в причастности к крупному коррупционному скандалу
Страны ЕС игнорируют свои обязательства по приему мигрантов, - ООНСтраны ЕС игнорируют свои обязательства по приему мигрантов, - ООН
Последние новости
Подгружаем последние новости