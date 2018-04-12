Сотрудницу харьковского вуза заподозрили в легализации незаконных мигрантов

Она создавала видимость процесса обучения, хотя некоторые "студенты" даже не знали, где находится вуз.

В Харькове заведующей отделением по обучению иностранных студентов частного вуза подготовлено и объявлено о подозрении в организации канала легализации незаконных мигрантов .

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

56-летней женщине инкриминируется организация незаконной миграции (ч.1 и 2 ст. 332 УК) и подделка официальных документов (ч. 2, 3 и 4 ст. 358 УК).

"По информации правоохранителей, завотделением занималась фиктивной регистрацией иностранцев в вузах. Она создавала видимость процесса обучения, однако некоторые "студенты" даже не знали, где именно находится их учебное заведение. При этом по поддельным документами нелегальные мигранты могли получить вид на жительство. Эти свидетельства они использовали, в том числе, и для пересечения границы", - отмечается в сообщении.

Среди незаконных мигрантов - граждане Вьетнама, Китая, Сирии, Ирака и Нигерии. Под предлогом обучения некоторые из них находились на территории Украины в течение 10-15 лет.

Продолжается досудебное расследование.

Пресс-секретарь Восточного регионального управления Госпогранслужбы Оксана Иванец рассказала "Украинским новостям", что данное расследование длилось более года.

На основании собранных данных дополнительно открыто более 100 уголовных производств за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины и за подделку документов, печатей, штампов и бланков. Возможность "учиться" на территории Украины стоила около 850 долларов в год.

Напомним, 10 февраля в Украине началась оперативно-профилактическая операция "Мигрант", цель которой - выявление иностранцев, которые своими действиями влияют на криминогенную ситуацию в стране.