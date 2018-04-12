Трамп раскритиковал NYT за статью о его выступлении у Пинчука

Трамп

Президент Дональд Трамп опроверг обстоятельства своего выступления на конференции, организованной Виктором Пинчуком в Украине в 2015 году, о которых сообщало издание The New York Times.

Об этом пишет Голос Америки.

«Бестолковая New York Times написала еще одну фальшивую историю, — заявил Трамп в Twitter. — Политический консультант Даг Шон, а не украинский бизнесмен, обратился ко мне с просьбой о короткой речи по телефону (Skype) на события Дага в Украине. Я очень положительно отнесся к Украине — а это еще одна ложная негативная новость о РоSSии».

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследует возможное вмешательство РоSSии в американские выборы, заинтересовался выплатой 150 тысяч долларов в фонд Трампа со стороны Пинчука.

По данным The New York Times, пожертвование украинского бизнесмена Виктора Пинчука в фонд Дональда Трампа стало самым большим, полученным фондом в 2015 году от кого-либо, кроме самого тогдашнего кандидата в президенты США.

«Следователи потребовали от компании Trump Organization массив документов о бизнесе с иностранными гражданами. Так, компания передала документы о пожертвовании в размере 150 тысяч долларов, которое украинский миллиардер Виктор Пинчук сделал в сентябре 2015 года в фонд Дональда Трампа в обмен на 20-минутное выступление Трампа через видеосвязь на конференции в Киеве», — пишут Майкл Шмидт и Мэгги Габерман в статье в газете NYT.

По сообщениям издания, выступление в сентябре в 2015 году было организовано через юриста Трампа Майкла Коэна, дом которого в понедельник обыскали агенты ФБР.


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